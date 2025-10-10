El incendio de Almorox podría habría quedado en un conato; operativo «bajo mínimos»

El Sindicato Independiente de Bomberos Forestales (SIBF) ha denunciado que el incendio forestal originado en Almorox (Toledo) «podría haberse quedado en un simple conato» si el operativo de extinción «no estuviera bajo mínimos».

El sindicato ha recordado en nota de prensa que ya advirtieron el 2 de septiembre que reducir la campaña de incendios y dejar solo al 30% la plantilla en activo «era una decisión irresponsable».

«Hoy, como ya pasó en el incendio del Pico del Lobo, lo que podía haberse apagado rápidamente se ha convertido en un incendio de grandes dimensiones», han manifestado.

«La consejera sigue sin escuchar nuestras advertencias. Con un dispositivo reducido es imposible garantizar una respuesta eficaz. Esto pone en riesgo nuestros montes, a la población y a los propios trabajadores», señala el SIBF.

Por tanto, han exigido a la Junta de Comunidades que rectifique y mantenga el dispositivo completo mientras persistan condiciones meteorológicas adversas o «de lo contrario, la situación vivida en Almorox volverá a repetirse, poniendo en riesgo nuestro patrimonio natural».

Mientras tanto, el colectivo de bomberos forestales seguirá trabajando «con la máxima entrega», aunque han reiterado que «sin voluntad política y sin recursos suficientes la prevención y extinción de incendios será siempre insuficiente».