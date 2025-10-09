La nueva ubicación de la Feria del Libro de Toledo

El concejal de Hacienda, Fondos Europeos y Participación del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde ha asistido a la inauguración de la XX edición de la Feria del Libro de Toledo, que celebra sus veinte años como una de las grandes citas culturales de la ciudad. «La cultura vuelve a salir a la calle, ver la plaza llena demuestra el interés y el amor de los toledanos por la lectura», ha señalado.

Ha destacado la relevancia del nuevo emplazamiento del Salón Rico, un espacio recuperado recientemente para la actividad cultural, que hace que por segundo año consecutivo se amplíe la feria.

Por su parte, Elvira Rivero, de la Asociación de Libreros de Toledo, ha recordado que esta edición es especialmente significativa por su vigésimo aniversario y por las novedades que presenta, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

«Cumplimos veinte años de Feria del Libro y lo celebramos con mucha ilusión y estarán firmando casi cincuenta autores durante toda la semana», ha indicado, añadiendo otras actividades paralelas como la proyección de un documental sobre Almudena Grandes, cuentacuentos o el concierto de Triple J Band El secretario general de la patronal toledana, Manuel Madruga, también ha intervenido en la inauguración en el acto para destacar el valor del trabajo conjunto que ha hecho posible dos décadas de continuidad, al tiempo que ha mostrado su agradecimiento a la Asociación de Libreros por «su esfuerzo constante para que esta feria siga siendo una de las mejores ediciones».

La Feria del Libro de Toledo se celebra del 9 al 12 de octubre en la Plaza de Zocodover y el Salón Rico, con la participación de librerías, editoriales, escritores y entidades culturales de toda Castilla-La Mancha. El programa incluye presentaciones, firmas, cuentacuentos, música en directo y actividades familiares. Toda la información y el programa completo está disponible en la web oficial de la Asociación de Libreros de Toledo.