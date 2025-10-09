Efectivos de la Comunidad de Madrid se incorporan a este incendio en Toledo; crece la preocupación

La Comunidad de Madrid ha enviado cuatro helicópteros y nueve dotaciones terrestres, entre Bomberos y Brigadas Forestales, para combatir el incendio declarado este jueves en el término municipal de Almorox, en la provincia de Toledo.

El incendio ha sido declarado sobe las 14.25 y a los pocos minutos Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha recibido a petición de colaboración en las labores de extinción, según han informado fuentes consultadas por Europa Press.

El incendio alcanza la situación operativa de nivel 1 por posible afección a bienes de naturaleza no forestal, según ha publicado el Plan Infocam en su cuenta oficial en la red social X, donde apunta a que en total hay ocho medios aéreos, nueve terrestres y 65 efectivos.