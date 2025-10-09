Convocan en dos pueblos de Toledo una protesta para reivindicar su conexión ferroviaria con la línea Madrid-Jaén

La Plataforma por la Conexión Ferroviaria de la Comarca de Madridejos y Consuegra ha llevado su reivindicación a la puerta de las Cortes de Castilla-La Mancha, haciendo un llamamiento a la participación en la jornada de lucha por la conexión ferroviaria con la línea Madrid-Jaén que está prevista para el próximo sábado.

Una cita que contará con dos concentraciones para reivindicar la conexión ferroviaria de la comarca, ha informado la platafoma den nota d eprensa.

La primera tendrá lugar a las 10.15 en la estación de tren de Tembleque donde está previsto que a las 10.37 llegue, procedente de Madrid, el Tren Turístico de La Mancha Toledana.

Dos horas más tarde, a las 12.30, tendrá lugar una segunda concentración en la Plaza de San Juan de Consuegra. Esta concentración coincide con el mercadillo semanal que se celebra los sábados en la localidad consaburense.