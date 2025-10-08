Se muestra tajante y califica de «aberrante» el servicio de AVE en Toledo

El portavoz municipal en el Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, ha expresado su «profunda preocupación» por el continuo «deterioro» del servicio de AVE que conecta Toledo con Madrid, calificando la situación de «bochornosa, aberrante y sonrojante».

Así lo ha señalado el portavoz en la rueda de prensa donde ha dado a conocer los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno Local de esta semana, donde ha recordado que «una vez más», el Ayuntamiento ha recibido numerosas quejas por parte de los vecinos de la ciudad debido a los constantes retrasos y deficiencias del servicio ferroviario. «La situación ya no tiene nombre», ha denunciado.

El portavoz ha recordado que, aunque el mantenimiento y gestión del servicio no son competencia directa del Ayuntamiento, sí lo es la obligación de «dar voz a los ciudadanos que, casi día tras día, se ven sometidos a un auténtico desplante por parte del Ministerio de Fomento y de Adif».

Según ha señalado, los reiterados fallos en el servicio «provocan que muchos toledanos lleguen tarde a sus trabajos, a sus universidades o a sus compromisos diarios, con el riesgo, incluso, de perder sus empleos por causas que no les son imputables». En este sentido, Juan José Alcalde se ha preguntado «quién va a compensar a estos toledanos que puedan perder su puesto de trabajo por la incapacidad del Ministerio de Fomento», al tiempo que ha reiterado que Toledo «se merece un buen servicio de AVE, una comunicación eficaz con Madrid y un transporte digno, tanto para los vecinos como para los visitantes que recibe la ciudad».

ASUNTOS APROBADOS EN LA JUNTA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Por otro lado, el portavoz municipal ha indicado que entre los asuntos aprobado en la Junta de Gobierno Local se ha certificado el final de las obras de acondicionamiento de la intersección de la avenida de Castilla-La Mancha con la Calle Gerardo Lobo que han contado con un presupuesto de 8.022 euros y una duración de un mes.

También se ha certificado el final del contrato del lote 1 de las obras comprendidas en los proyectos técnicos de reparación de viario municipal distribuido en tres lotes. Lote 1 que corresponde a las obras de reparación de viario en el camino de Albarreal que ha tenido un coste de 28.386 euros y una duración de seis meses.

Además, se toma en conocimiento de la finalización de las obras de reparación del viario del barrio de Santa Teresa tras la DANA y la próxima formalización del acta de recepción de las mismas. Obras que han tenido una duración de seis meses por un importe de algo más de 1 millón de euros.

En cuanto al área de gobierno de Cultura, Hacienda y Patrimonio, se ha adjudicado el contrato de servicios auxiliares y de apoyo para la celebración de la cabalgata de reyes del día 5 de enero de 2026, a la empresa Producciones Multiple SL por un importe de 31.339 euros.

Se aprueba la exención a la consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del devengo de la tasa de ocupación de subsuelo de dominio público incluido dentro de la urbanización ‘El Beato’ para ejecutar la línea subterránea de media tensión.

Por otro lado, se da continuidad temporal al contrato de redacción del proyecto, construcción e instalación de un complejo de incineración de cadáveres en Toledo y su subsiguiente explotación y mantenimiento, a la empresa José María San Román Gómez Menor SL. Se trata de una segunda ampliación del contrato que supone prolongar el plazo inicial en 21 meses.

En el área de gobierno de Servicios Sociales, Educación y Familia, se adjudica el procedimiento de ejecución de los trabajos consistentes en la gestión y ejecución de la programación en tres ludotecas municipales en la ciudad de Toledo divididos en tres lotes.

El primer lote, correspondiente a la ludoteca de Santa María de Benquerencia se adjudica a la Asociación Socioeducativa Ayatana por un importe de 30.000 euros por un periodo de dos años. El segundo lote, correspondiente a la ludoteca de Santa Bárbara a la Asociación de Vecinos Alcántara por un importe de 25.544 euros por un periodo de dos años. Por último, el tercer lote correspondiente a la ludoteca de Valparaíso se adjudica a la empresa Spiral Ocio y Educacón SL por un importe de 33.990 euros y un periodo de dos años.

Por último, en el área de gobierno de Seguridad, Transportes e Interior, se prorroga el contrato del servicio de retirada y depósito de vehículos abandonados en Toledo y su tratamiento por un periodo de doce meses y un importe de 7.205 euros.