Terrible suceso; recibe cuatro puñaladas en Toledo

Un hombre ha sido trasladado este martes al Hospital General Universitario de Toledo tras resultar herido por arma blanca en Torrijos (Toledo).

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que han detallado que el aviso del suceso se produjo a las 4.58 horas.

El herido, un hombre de 50 años, se presentó en el centro de salud de Torrijos con cuatro puñaladas en el costado, dándose aviso a la Guardia Civil y la Policía Local. Una UVI se encargó de su traslado al hospital toledano.