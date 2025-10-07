Terrible suceso; recibe cuatro puñaladas en Toledo

Trasladado al hospital un hombre herido por arma blanca en Torrijos

7 octubre, 2025 - 10:15
Foto de archivo: Miguel Ángel Romero

Un hombre ha sido trasladado este martes al Hospital General Universitario de Toledo tras resultar herido por arma blanca en Torrijos (Toledo).

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que han detallado que el aviso del suceso se produjo a las 4.58 horas.

El herido, un hombre de 50 años, se presentó en el centro de salud de Torrijos con cuatro puñaladas en el costado, dándose aviso a la Guardia Civil y la Policía Local. Una UVI se encargó de su traslado al hospital toledano.

