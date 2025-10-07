Moción de censura y nuevo alcalde en este pueblo de Toledo

Ignacio Díaz, exconcejal del PP y perteneciente al grupo no adscrito, se ha convertido en alcalde del municipio toledano de Pepino tras desbancar al que hasta entonces era su compañero de filas, el ‘popular’ Inocencio Gil, al consumarse la moción de censura que ha impulsado, apoyada por los ediles del PSOE y de Vox.

Así se ha materializado en la votación del pleno de este martes, que ha congregado a multitud de vecinos, algunos de los cuales han expresado su apoyo al alcalde saliente y sus reticencias hacia la entrada de Díaz en la Alcaldía.

La moción de censura ha salido adelante con siete votos a favor, tres de los ediles no adscritos, dos del PSOE y dos de Vox, y la oposición de tres ediles del grupo municipal del PP, que lo integra una cuarta edil que no ha estado presente en la votación.

La razón principal que ha motivado esta moción reside en que se observan presuntas irregularidades, según ha explicado Díaz, en la adjudicación de la obra de una bandera en el pueblo en un momento «no muy boyante» en lo económico, al hermano de la secretaria del alcalde.

La denuncia se ha trasladado al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Ejecutivo regional y, «si es oportuno», se dará traslado a la Fiscalía Anticorrupción.

GOBIERNO TRICOLOR

A partir de ahora se abre una etapa en Pepino, liderada por Díaz desde el grupo no adscrito, que integrará a PSOE y Vox en su equipo de Gobierno.

El alcalde entrante ha confiado en que este ejemplo de gobierno «tricolor» se extienda en la política nacional, regional y local. «Aquí no se ha votado a un alcalde, se ha votado a siete. Es un equipo de Gobierno homogéneo y trabajador. No es cuestión de colores, es cuestión de personas, de pueblo».

GAZPACHO EN LUGAR DE PEPINO

Precisamente a esta mezcla de partidos ha hecho alusión el alcalde saliente, Inocencio Gil, que, ha afirmado en todo jocoso, en lugar de llamarse «Pepino» puede pasar a llamarse «Gazpacho».

Al margen de bromas, ha tildado de «pacto de la vergüenza» la unión de los que fueron concejales del PP, junto a PSOE y Vox, en una moción de censura contra su persona, movimiento que permite la ley electoral.

Poniendo en valor sus «cuatro mayorías absolutas aplastantes», ha criticado que Díaz haya promovido una moción de censura, antes de llevar a los juzgados las presuntas irregularidades que denuncia. «Primero se va al juzgado, si el juzgado lo dice yo me voy, no hace falta una moción de censura. Han sido muy atrevidos», ha afirmado.

En este punto, ha insistido: «Me siento bien tranquilo, me sentiría mal si hubiera hecho algo que no he tenido que hacer».

El exprimer edil de Pepino ha señalado, respecto al contrato que mencionan del hermano de su secretaria, que «no hay nada, ni un reparo». «Solo me he complicado por los vecinos», ha afirmado, desde atender a las personas mayores hasta departir con «peces gordos».

Durante catorce años de su gestión, ha afirmado Gil, dos de los concejales que han promovido la gestión dos de ellos han estado en el equipo de Gobierno y otro los últimos años. «Entonces estamos todos en el mismo saco».

Tras remarcar el apoyo del PP en la región –«Pepino es el pueblo de la comarca que más votos obtiene»– y de sus vecinos, ha desvelado que ahora pasará un tiempo de descanso, pero se volverá a presentar en las próximas elecciones como candidato de su partido y si alguien le tiene que apartar de su cargo nuevamente, que lo hagan los vecinos y «no los tránsfugas».

Precisamente, en el pleno han arropado al alcalde cargos como la secretaria general del PP, Carolina Agudo, y el portavoz adjunto del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano.

INVESTIGACIONES DEL CONTRATO

Se incurre presuntamente, a juicio del grupo liderado por Díaz, en «nepotismo, tráfico de influencias y falsificación documental de registro». «¿Por qué el expediente se guarda en un cajón? Se le puede ocultar a la oposición pero (…) ¿a tu equipo de gobierno?», se ha preguntado.

El presunto contrato irregular se realiza a través de un decreto de Alcaldía, en «febrero 2021 se adjudica y se paga y en junio se abre la concurrencia a tres arquitectos, cuando la obra ya está adjudicada y pagada».

Tras esta adjudicación, se investiga el vínculo de la empresa del hermano de la secretaria del alcalde y se descubre que se han adjudicado contratos por valor de 90.000 euros, trámites reflejados en 34 facturas desde el año 2021 hasta la fecha.

EL PP DE C-LM ESTÁ AL TANTO

Remarcando que se mantendrá como edil no adscrito, aunque sigue siendo afiliado del PP, Díaz ha mencionado que posiblemente será expulsado del partido.

Además, ha manifestado que este caso de presuntas irregularidades lo puso en conocimiento de varios miembros del partido a nivel local y provincial, sin que les contestarán de forma contundente.

Entre ellos ha mencionado al alcalde de Talavera, José Julián Gregorio; al vicesecretario de Organización del PP de Toledo y vicepresidente tercero de la Diputación, Joaquín Romera; y al propio presidente provincial del PP, Carlos Velázquez.

«Nadie nos ha contestado, nadie nos ha dicho nada, nadie nos ha pedido explicaciones, sus motivos tendrán», ha aseverado.

EL COMPAÑERO «MÁS FIEL»

Preguntado qué ha cambiado en estos catorce años para que haya dado el paso de denunciar a su compañero de filas por estos hechos, ha sugerido que el anterior alcalde ha incrementando su patrimonio «de forma exagerada», punto que ha invitado a investigar.

«Este señor no tendrá a su lado alguien más fiel que yo», ha afirmado, que ha mencionado que esa fidelidad es lo que quizá le ha llevado a «no ver» estas presuntas irregularidades.