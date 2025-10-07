Denuncian «saturación» en las Urgencias del Hospital de Toledo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado «saturación» en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Toledo en la mañana de este martes.

Según ha asegurado el sindicato en una nota de prensa, el Hospital ha llegado a sumar 77 pacientes a la espera de ingreso «algunos de ellos» con «más de 24 horas esperando una cama hospitalaria».

De acuerdo a CSIF, la acumulación de pacientes «no se debe a ningún pico epidemiológico ni a motivos estacionales, sino a los recurrentes problemas estructurales con falta de trabajadores, merma de recursos hospitalarios y a una Atención Primaria con dilación en las citaciones».

Además, apuntan a que los que más sufren esta situación «son los pacientes con patologías graves que requieren de necesidades especiales, como los oncológicos, además de aquellos que precisan de aislamiento y que no pueden acceder a camas en habitaciones individuales».

El médico de Urgencias y delegado de CSIF, Miguel Ángel González, señala que «la situación que vivimos hoy en el Hospital Universitario de Toledo es inadmisible».