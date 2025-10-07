De la A-5 al banquillo de los acusados de Toledo

La Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto juzgar este miércoles, 8 de octubre, a un hombre por un presunto delito contra la salud pública.

Interceptación en la provincia de Toledo

Según el escrito Fiscal, el 1 de mayo de 2022, sobre las 16:00, la Guardia Civil detuvo un coche en el km 43 de la A-5 (Valmojado). En el apoyabrazos trasero hallaron una bolsa con 23 bolsitas y un blíster.

Foto: Guardia Ciivl / Europa Press

Tras informe analítico, por el Área de Sanidad y Política Social de Toledo, las sustancias intervenidas arrojaron, según el escrito Fiscal, el siguiente resultado:

4 bolsitas con polvo rosa (1,55 g), identificado como ketamina .

con (1,55 g), identificado como . 6 bolsitas con “roca blanca” (3,82 g) de MDMA al 77,34% .

con (3,82 g) de al . 13 bolsitas con pastillas amarillas (13,15 g) de MDMA al 25,39%, con la leyenda “PETEK PHILIPPE”.

Las valoraciones policiales sitúan el precio de venta al por menor en 75,35 € (ketamina), 165,18 € (MDMA “roca”) y 281,06 € (pastillas), en total 521,59 €.

Calificación penal

La Fiscalía aprecia delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud y atribuye al acusado la autoría.

Por todo ello, Fiscalía solicita para el acusado una pena de 4 años de prisión, inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante la condena, multa de 1.000 € (con 2 meses de prisión en caso de impago), costas, y el decomiso y destrucción de la droga.

Juzgado / Foto de archivo

Pruebas propuestas

El Ministerio Fiscal plantea para el juicio este miércoles, 8 de octubre, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo el interrogatorio del acusado, la testifical de los agentes de la Guardia Civil, pericial toxicológica del laboratorio oficial y documental de las actuaciones.