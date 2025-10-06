Tolón se defiende tras acusarle de ser la «mano negra» de Toledo

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha pedido este lunes al alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, que «no insulte», ni mienta ni diga «barbaridades» como que es ella la «mano negra» que está detrás de que la ciudad se haya quedado sin ayudas de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDIL).

A preguntas de los medios tras un acto en Toledo, Tolón ha incidido en que el alcalde «miente y lo sabe», pues ella no ha tenido que ver nada en el proceso de selección de proyectos, y le ha pedido que deje de «obsesionarse» con ella y se centre en presentar «argumentarios sólidos» en las alegaciones al EDIL.

«Aquí hay una orden ministerial del 2 de octubre del 2024 del Ministerio de Hacienda donde dice quién es el Comité de Evaluación, quiénes son los que evalúan y son prácticamente todos técnicos», ha dicho, preguntándose si acaso el alcalde está «acusando de prevaricar a esas trece personas que representan a cinco ministerios, a las comunidades autónomas y a la Unión Europea».

Por ello, ha instado al primer edil a que «no se refugie en palabras y en insultos» cuando el Gobierno de España está realizando una inversión «de 30 de millones de euros» que se están ejecutando en distintos proyectos como la actuación en la Vega, donde «el Ayuntamiento tuvo que pedir prórroga y el Ministerio» la concedió; o como la Escuela de Gimnasia, donde también se pidió una prórroga y se concedió.

Milagros Tolón ha recomendado al alcalde «que se centre en la gestión» y en las alegaciones que hay que presentar al EDIL, que deben ser «sólidas», recordando que ha sido «muy triste» haber tenido que devolver 3,5 millones de euros de fondos europeos para el edificio de la Alhóndiga «por su mala gestión».

Preguntada por si va a tomar acciones legales tras las acusaciones de Carlos Velázquez, la delegada del Gobierno ha dicho que no le gustaría porque «no es bueno judicializar la política», aunque «ellos lo han hecho muchas veces», ha precisado. «Lo intentaron hacer conmigo siendo alcaldesa, les llevó mal. Lo hicieron conmigo a los dos meses de ser delegada del Gobierno. También el juez les dio una lección importante y yo creo que no es bueno para la política».

PRIORIDADES

Respecto a qué ha podido hacer que el proyecto de Toledo no haya obtenido la financiación europea, Milagros Tolón ha señalado que no puede pronunciarse al respecto, remitiéndose a la orden ministerial que «establece claramente cuáles son las prioridades para que a una ciudad se le conceda un EDIL», que viene con dinero de Europa y «con objetivos que marca perfectamente la Unión Europea y, si no ha sido así, será porque no se han ajustado a esos objetivos».

Sobre la intención del Gobierno municipal de, si no logra finalmente el dinero del EDIL, buscar financiación directamente en Europa, Tolón ha instado al alcalde a «que lo haga» y a «que pida todo el dinero», ha añadido.

No obstante, la delegada gubernativa ha insistido en que «jamás la ciudad de Toledo ha recibido tanto dinero del Gobierno de España» a través de Europa, y en que en las entregas a cuenta a los ayuntamientos, el de Toledo recibe 27,7 millones de euros, «un 12% más que el año pasado. Y eso es por algo».

Por tanto, ha finalizado instando a Carlos Velázquez a «que no insulte» y a que «se centre en la gestión de la ciudad de Toledo, que le hemos dejado prácticamente los proyectos hechos y el dinero».