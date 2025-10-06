El edificio de Toledo que se convierte en «moderno, funcional y eficiente»

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha inaugurado oficialmente la rehabilitación integral del edificio histórico de `El Nuncio´, sede de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en Toledo, en un acto presidido por el jefe del Ejecutivo autonómico Emiliano García-Page. Un edificio moderno, funcional y eficiente.



Así lo ha indicado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante su discurso inaugural, que ha comenzado agradeciendo la asistencia de todas las autoridades y ha puesto en valor “la implicación y el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras de esta casa, que son los verdaderos anfitriones del acto”.



Una inauguración que, como ha señalado, ha supuesto el “broche de oro a una semana importante en información económica para la región” y un “reconocimiento” a la política que estamos desarrollando en la región. Así, ha expuesto cómo la semana pasada las agencias internacionales de rating, Fitch y Moody’s, nos elevaron su categoría destacando la estabilidad económica de la región, la reducción del riesgo financiero y el control del endeudamiento.



Además, ha continuado, el Banco de España publicaba los datos del endeudamiento por comunidades autónomas y Castilla-la Mancha “aparece como la tercera que más ha reducido el peso de la deuda con respecto al PIB” desde que García-Page es presidente. También el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los datos de crecimiento del PIB de 2024 y la región aparece como la cuarta con mayor tasa de crecimiento, concretamente, con el 3,7 por ciento, que son dos décimas más de lo que ha crecido España en ese año (3,5 por ciento).



Una obra integral que moderniza y protege el patrimonio

Durante su alocución, Ruiz Molina ha explicado que esta rehabilitación integral del edificio ha permitido modernizar un inmueble emblemático del siglo XVIII con criterios de eficiencia energética, accesibilidad y respeto patrimonial, revitalizando el edificio como un espacio administrativo moderno, accesible y funcional para las próximas décadas. Una obra de profundo calado, trazada con gusto, funcionalidad y calidad, y de máxima dificultad arquitectónica, a fin de respetar la monumentalidad del edificio con más de 230 años de vida, ha continuado.



También ha manifestado que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha “éramos conscientes de que el edificio requería una intervención global para modernizar sus instalaciones y adecuarlas a las condiciones de seguridad y confort propias del siglo XXI”, por ello, y gracias a la oportunidad que ofrecían los fondos Next Generation EU, ya que una parte está destinada a la rehabilitación de los edificios públicos, hemos aprovechado estos recursos para acometer esta reforma.



Un proyecto, que debía cumplir cuatro objetivos; el primero de ellos es garantizar la eficiencia energética del edificio, mejorando su envolvente térmica y su aislamiento, así como la iluminación; el segundo, adecuar el inmueble a la normativa vigente en materia de seguridad en caso de incendio, protección frente al ruido y salubridad; en tercer lugar, reorganizar los espacios interiores, para el funcionamiento más idóneo, buscando amplitud y luz natural; y por último, revalorizar el edificio como Bien de Interés Cultural (BIC), con actuaciones acordes a su categoría.



Dando como resultado, según el consejero, al cumplimiento de estos objetivos en su totalidad, pese a que, han sido dos años de intenso trabajo, que ha abarcado una obra arquitectónica de “extrema complejidad”, de más de 8.000 metros cuadrados. Una intervención que según ha señalado ha supuesto la cubrición de cuatro patios interiores; la renovación completa del sistema de climatización, “logrando un ahorro del 96 por ciento en consumo energético, y un 60 en la factura de la luz”; la restauración de la capilla y la carpintería exterior, la recuperación del rodadero trasero como terraza abierta a la Vega Baja y la rehabilitación de los pasadizos del semisótano.



En definitiva, y así lo ha señalado, “una obra pensada para el futuro como los mejores materiales y técnicas del presente”. Un punto en el que no ha querido dejar pasar la oportunidad de destacar la importante labor del estudio de arquitectura, de la empresa constructora, y de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, cuyo trabajo coordinado ha hecho posible que la obra se ejecute en tiempo récord y resultado impecable.



Compromiso con el Casco Histórico y con la buena gestión de los fondos europeos

El responsable de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha recordado que esta actuación da cumplimiento al compromiso del presidente Emiliano García-Page de mantener la sede de la Consejería en el Casco Histórico de Toledo, “recuperando una parte de su monumentalidad, manteniéndolo abierto como edificio público”.



Asimismo, ha anunciado que, junto a esta obra, se han acometido otras dos intervenciones complementarias en el mismo entorno, como son la adecuación de un edificio en la plaza del Cardenal Silíceo, como nueva sede de la Intervención General de la Junta, la rehabilitación de un inmueble situado en la calle Trinidad, destinado a albergar la Delegación Provincial de Hacienda de Toledo y la ampliación de las instalaciones de la Dirección General de Tributos.



Obras que, como ha expresado el consejero, reflejan la buena gestión que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se está haciendo de los fondos europeos asignados a la Comunidad, que la sitúa como la tercera región que mejor está ejecutando estos recursos extraordinarios. Esto es, porque “somos un referente en estabilidad política, social e institucional, que nos permite afrontar y cumplir los proyectos a los que nos comprometemos, para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”, a través del mejor instrumento como son los presupuestos.



Un acto institucional que, junto al presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page; ha contado con la presencia, de la delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón; miembros del Consejo de Gobierno; la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo; antiguos consejeros de Hacienda y representantes del ámbito empresarial, bancario y sindical de la región.