Critica que Gregorio haya «vuelto a incumplir» su «promesa» de rebajar impuestos en Talavera

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Talavera, Luis Enrique Hidalgo, ha criticado que el Gobierno municipal haya «vuelto a incumplir» la «promesa» de rebajar impuestos realizada por el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio.

Así, ha recordado que tanto en campaña electoral como tras asumir la Alcaldía, José Julián Gregorio anunció una revisión y estudio de tasas e impuestos municipales de cara a 2024, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

«No lo hizo entonces pero tampoco lo ha hecho ahora», ha destacado Hidalgo, puesto que el primer año subió el recibo del agua un 25% y el segundo ha subido el recibo de la basura incluso hasta un 100% para algunas familias.

Solo en la tasa de basura, los talaveranos van a pagar este año 2.000.000 euros más solo en ese concepto, han añadido desde el PSOE. Es decir, «que las promesas que hizo José Julián Gregorio han caído en saco roto porque no solo no ha mejorado la situación, sino que ha aumentado la presión fiscal» porque tampoco pretenden bajar el recibo de la basura o cualquier otro de cara a 2026.

Todo esto se da mientras que hace un par de meses el concejal de Hacienda presentó un plan para reducir progresivamente impuestos y tasas desde enero de 2026 hasta 2028.

La realidad es que «se tocan cuestiones prácticamente de redondeo de algunas tasas, mínimos detalles en tasas e impuestos municipales que apenas van a tener impacto en los bolsillos de los vecinos y vecinas de Talavera, pero no hay ni una sola referencia de que esto sea el tan prometido plan de ahorro fiscal».

«Esto», ha continuado, «evidencia la falta de compromiso y de credibilidad de José Julián Gregorio y de David Moreno también en materia económica».

«Lo que sí están viendo los ciudadanos y ciudadanas de Talavera es cómo empeora la situación de la limpieza, de los parques infantiles, de los planes de asfaltado o de las instalaciones deportivas», han concluido desde las filas socialistas.