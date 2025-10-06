Caída con heridas en el Casco de Toledo

Heridas cinco mujeres tras caer en grupo cuando subían por un remonte mecánico al Casco de Toledo

6 octubre, 2025
Foto de archivo: Miguel Ángel Romero

Cinco mujeres, con edades comprendidas entre los 60 y 66 años, han resultados heridas de carácter leve tras caer en grupo mientras subían por el remonte mecánico situado en la subida de la Granja, en el Casco Histórico de Toledo, mientras hacían una ruta turística.

Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que la llamada de aviso se ha registrado a las 15.36 horas y se ha movilizado a dos ambulancias de urgencias, que las han trasladado al Hospital Universitario de Toledo.

En el operativo también han participado agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local y un equipo medico de urgencias.

