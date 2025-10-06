194 artesanos y 77 actividades paralelas; la feria más esperada que acoge Toledo

Este martes, 7 de octubre, abre sus puertas la XLIV edición de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama), que se celebrará hasta el día 12 estrenando ubicación en el paseo de Recaredo de Toledo, por las obras en La Vega.

Serán un total de 194 artesanos los que acudirán a esta feria, de los que 129 lo hacen con un estand propio. De ellos, 74 son de Castilla-La Mancha, la mayoría de la provincia de Toledo donde hay una representación de 43 artesanos y artesanas.

A ellos se unen 15 artesanos internacionales procedentes de 5 países diferentes, lo que representa algo más del 11 por ciento del total de los expositores de la feria. Así, Méjico es el país invitado y seis expositores serán de este país, pero también habrá cuatro de Portugal, tres de Uzbekistán, un expositor de Francia y otro de Palestina.

Con respecto a los sectores, contará con alfarería y cerámica (16 artesanos), cuero y marroquinería (8), forja y metal (3), jabonería y cosmética (9), joyería y bisutería (27), madera (11), textil (21), vidrio (3) y 24 de otros diferentes oficios y tradiciones.

Concurso de alfarería, 93 talleres didácticos para jóvenes o ‘Farcama Suena’ con el concierto de Amaral el 11 de octubre, que ha agotado entradas, con otros de los ingredientes.

Habrá también dos contenedores marítimos que se suman a las muestras de ocio y restauración, donde se podrán encontrar una muestra de vajillas artesanas de 17 artesanos y artesanas de Castilla-La Mancha y una ‘Pop-up store’ con venta de piezas artesanas de una decena de profesionales.

La escultura también adquirirá relevancia estos días de la feria con la escultura trama del barro y las 1.550 piezas de barro de esmalte que simbolizarán «el abrazo entre la comunidad alfarera y cerámica de Castilla-La Mancha, entre artesanos y artesanas.

Como siempre, también estarán las «grandes joyas gastronómicas» de Castilla-La Mancha, como son la miel, los miguelitos, las berenjenas de Almagro o el queso manchego.

El día para el reconocimiento de los artesanos será el viernes, 10 de octubre, a las 11.00 horas, con la entrega de la Medalla al Mérito Artesano al damasquinador toledano Ángel Luis Corrales, que lleva más de tres décadas dedicadas a este oficio.

Además, se entregarán ese mismo día las Placas al Mérito Artesano, se conocerán los nueve nuevos maestros artesanos y se entregarán también los Premios Regionales de Artesanía.