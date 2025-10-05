Muere ahogado en una piscina de una pedanía de Toledo

Un hombre de 80 años que ha sido encontrado inconsciente en la piscina de una vivienda unifamiliar en Puerto Rey (Toledo) ha fallecido.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado de que el aviso por este suceso se ha recibido a las 18:00 horas de este domingo desde una vivienda unifamiliar situada en el camino Sierra de Puerto Rey, pedanía de la localidad toledana de Sevilleja de la Jara.

Hasta el lugar se han trasladado efectivos de la Guardia Civil, una ambulancia de soporte vital básico y también se ha activado el helicóptero medicalizado, pero los servicios sanitarios no han podido hacer nada por salvar su vida.