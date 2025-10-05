La última hora del herido por arma de fuego en Toledo

El hombre de 39 años trasladado al hospital al resultar herido por arma de fuego en Cedillo del Condado (Toledo) se encuentra estable en urgencias, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes sanitarias.

Por su lado, fuentes de la Guardia Civil han confirmado que desde la Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo, en el puesto de Illescas, ha abierto una investigación por los hechos.

Estas fuentes señalan que el herido recibió dos disparos.

El aviso se ha notificado al 112 de Castilla-La Mancha a las 6.02 horas en la Plaza Portugal de la localidad.

Hasta el lugar se ha desplazado la UVI que ha trasladado al herido al Hospital Universitario de Toledo y la Guardia Civil.