Herido por arma de fuego en la plaza de un pueblo de Toledo

Un hombre de 39 años ha sido trasladado al hospital al resultar herido por arma de fuego en Cedillo del Condado (Toledo), tal y como han confirmado fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se ha notificado al servicio de emergencias regional a las 6.02 horas en la Plaza Portugal de la localidad. Los primeros datos apuntan a que no se trata de una herida por arma de caza.

Hasta el lugar se ha desplazado la UVI que ha trasladado al herido al Hospital Universitario de Toledo y la Guardia Civil.