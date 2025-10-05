Herido por arma de fuego en la plaza de un pueblo de Toledo

Foto de archivo: Miguel Ángel Romero

Un hombre de 39 años ha sido trasladado al hospital al resultar herido por arma de fuego en Cedillo del Condado (Toledo), tal y como han confirmado fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se ha notificado al servicio de emergencias regional a las 6.02 horas en la Plaza Portugal de la localidad. Los primeros datos apuntan a que no se trata de una herida por arma de caza.

Hasta el lugar se ha desplazado la UVI que ha trasladado al herido al Hospital Universitario de Toledo y la Guardia Civil.

