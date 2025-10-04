Orgullosos en Toledo: «Es un reconocimiento al trabajo colectivo»

El alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, ha valorado que la resolución provisional de los Planes EDIL (Estrategias de Desarrollo Integrado Local, FEDER 2021-2027), en la que se confirma la selección del proyecto presentado conjuntamente por los ayuntamientos de Noblejas, Ocaña, Santa Cruz de la Zarza y Villarrubia de Santiago.

El proyecto, inscrito formalmente bajo la denominación Ocaña, ha sido seleccionado con una asignación de 6.078.061 euros de financiación europea FEDER, lo que representa una inversión pública total superior a 7,1 millones de euros, cofinanciada al 85%.

Se trata de un proyecto de Desarrollo Integrado Local concebido, impulsado y coordinado desde el Ayuntamiento de Noblejas, «por iniciativa personal» de su alcalde, quien desde el primer momento «defendió que la presentación debía plantearse como un proyecto comarcal en beneficio estos cuatro municipios que forman parte de la Mesa de Ocaña», ha informado el Consistorio en nota de prensa.

El plan fue consensuado con Ocaña, Santa Cruz de la Zarza y Villarrubia de Santiago, conformando un Área Urbana Funcional (AUF) de más de 25.000 habitantes.

LA PROPUESTA

La propuesta, valorada inicialmente en 10 millones de euros, se articula en siete actuaciones estratégicas, agrupadas en dos grandes bloques.

En primer lugar, el Edificio EDIL en Ocaña, compuesto por la Estación Comarcal de Autobuses, que reorganizará la movilidad en la comarca y la Flota de autobuses eléctricos para conectar los cuatro municipios, con especial atención a los traslados hacia servicios clave como el Centro de Especialidades Médicas.

Se acompaña de «un polo de Innovación Digital para empresas, comercios y ciudadanía, con el objetivo de cerrar la brecha digital y espacios de formación y empleabilidad, orientados al emprendimiento y la capacitación laboral».

El segundo bloque se corresponde con los Servicios compartidos de la Mesa de Ocaña e Transporte a la demanda con vehículos eléctricos, disponible para todos los vecinos y vecinas de los cuatro municipios; la Tarjeta ciudadana comarcal, que permitirá un acceso unificado a los servicios culturales, deportivos, educativos y sociales de la comarca y la Agencia de Desarrollo del Territorio, orientada a la planificación conjunta desde una perspectiva ambiental y tecnológica, con el fin de atraer inversiones y empleo de calidad.

«UNA VISIÓN MODERNA E INNOVADORA»

El proyecto seleccionado representa «una visión moderna e integradora de la Mesa de Ocaña, que apuesta por la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión territorial».

Para el alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, esta resolución supone «el reconocimiento a un trabajo colectivo que empezó en Noblejas, pero que solo tiene sentido como un proyecto compartido».

«Hemos demostrado que la cooperación entre municipios multiplica nuestras oportunidades y que el futuro de la Mesa de Ocaña debe construirse desde la unidad, y pensando en las necesidades de todos los municipios, y no solo de uno».

Tal y como ha relatado, «ha ocurrido con este proyecto lo mismo que con la línea de 400KW, Noblejas detectó la necesidad, Noblejas le dio forma, y después tuvimos que hacer un ejercicio de pedagogía para el resto de municipios, provocando incluso las visitas al más alto nivel ministerial».

«Por eso chirría tanto ver ahora como Page se quiere arrogar el éxito de gestiones en materia de infraestructuras energéticas, cuando fuimos los alcaldes de la Comarca los que advertimos esta problemática desde el inicio», ha afirmado el primer edil.

La resolución provisional abre ahora un plazo de alegaciones de diez días. Una vez superado este trámite, se dictará la resolución definitiva, en la que los municipios beneficiarios deberán aceptar formalmente la ayuda y adaptar sus planes a la financiación finalmente concedida.

Desde el Consistorio destacan que «no es casual que estos éxitos de gestión coincidan con el extraordinario desarrollo industrial que está protagonizando Noblejas, en el ámbito del PTL», pues, «si las previsiones se cumplen, a corto plazo habrá más de 1.000 puestos de trabajo que solucionaran los problemas de desempleo y de necesidades sociales de la Comarca, y más allá incluso».

«Del éxito de nuestro esfuerzo e iniciativa dependerá que consigamos revertir el fantasma de la despoblación en nuestro territorio, y que los pueblos de la Comarca de Ocaña, consoliden y fortalezcan su población, para poder subsistir y mimetizar el modelo de Noblejas en cada uno de ellos», ha afirmado el Ayuntamiento.