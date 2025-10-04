La oficina de Toledo que cierra temporalmente por obras

La Diputación de Toledo ha iniciado las obras de remodelación y modernización de su Oficina de Turismo, que permanecerá cerrada temporalmente.

Durante este periodo, la atención al público se prestará en la Oficina de Turismo de la Puerta de Bisagra, en el Paseo de Merchán, manteniendo el mismo horario de apertura de lunes a sábado de 9.00 a 17.00 horas y los domingos de 10.00 a 14.00 horas.

Las obras supondrán una profunda mejora de las instalaciones, que se dividirán en dos grandes áreas: una parte estará destinada a la creación de una oficina moderna e interactiva, que permitirá descubrir los recursos turísticos de la provincia a través de un espacio inmersivo con nuevas tecnologías y recursos digitales; y la otra zona de la oficina se transformará en un espacio más acogedor, funcional y accesible, orientado a mejorar la atención al público y la experiencia de los turistas, tal y como ha informado la Diputación en nota de prensa.

La mayor novedad será ese espacio interactivo, donde el visitante podrá disfrutar de recursos como el Magic Book, un libro con herramienta de realidad aumentada y mapping para transformar un libro ilustrado en una experiencia interactiva y educativa sobre la provincia; el Interactive Touch Wall, un mapa digital con lugares de interés que permitirá navegar por los principales recursos turísticos de una forma intuitiva y atractiva; y de propuestas de gamificación, que acercarán la historia y el patrimonio de la provincia a través de juegos y concursos interactivos.

El vicepresidente de la Diputación de Toledo y responsable del turismo provincial, Joaquín Romera, ha destacado que este proyecto de remodelación responde a la apuesta de la institución provincial por el turismo en la provincia y por llegar cada vez a más gente y de una forma más amena e interesante, a través de una oficina que será «más accesible, más ágil y más eficiente».

«Queremos que los visitantes puedan disfrutar de experiencias interactivas que les permitan conocer nuestra provincia de una manera totalmente nueva», ha remarcado Romera, quien ha valorado que la digitalización «no solo mejorará la experiencia del visitante, sino que también fortalecerá nuestra posición en un mercado cada vez más competitivo y donde Toledo debe presentarse como una provincia conectada, moderna y preparada para los retos del futuro».