El Teatro de Rojas, difusor y democratizador de la cultura en Toledo   

La viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación, Mar Torrecilla, ha asistido a la gala de los XXXIII Premios Teatro de Rojas, que se ha celebrado en dicho teatro en Toledo. Desde allí, ha reconocido el papel del teatro Rojas a lo largo de su historia en la difusión y democratización de la cultura en la ciudad de Toledo. También, ha felicitado a José Luis Gómez, Premio Especial Nacional en los XXXIII Premios Teatro de Rojas, así como al resto de premiados. Además, ha señalado que el Gobierno regional muestra su compromiso con el teatro no solo a través de la Red de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha y la Feria de Artes Escénicas y Musicales, sino también mediante las ayudas a la producción. Estas ayudas fueron recuperadas en 2018 y a ellas se ha destinado 1,9 millones de euros para subvencionar hasta noventa proyectos.