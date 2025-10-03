Toledo, sin fondos EDIL: el Ayuntamiento denuncia la “mano negra” de la delegada del Gobierno, Milagros Tolón

La ciudad de Toledo ha sido la única capital de provincia de Castilla-La Mancha que se ha quedado fuera de la asignación provisional de los Planes EDIL 2021-2027: figura “en reserva” por “puntuación insuficiente (art. 16)” y sin senda FEDER asignada, mientras que Albacete, Ciudad Real y Guadalajara reciben 12.156.122 € cada una y Cuenca 9.117.092 €.

La resolución provisional —que distribuye 142.416.950 € de ayuda FEDER para Castilla-La Mancha— abre un plazo de diez días para alegaciones antes de la resolución definitiva. Si alguna entidad seleccionada renunciara a su ayuda, la senda pasaría al siguiente plan de la lista de reserva de la región.

Ayuntamiento Toledo

Reacción del Ayuntamiento de Toledo

Fuentes del Ayuntamiento de Toledo consultadas por este medio atribuyen la exclusión a motivos políticos y señalan directamente a la delegada del Gobierno, Milagros Tolón: “Somos la única capital que se queda con cero euros; es evidente la mano negra de la delegada del Gobierno. Es un descaro absoluto. Cuando el Gobierno central concede millones a todas las capitales y dejan fuera a Toledo, hay una intención”. Añaden que el Consistorio recurrirá la decisión, si bien consideran el recurso “un mero trámite”, y subrayan que la ciudad ha quedado en reserva.

El documento oficial

En el cuadro regional, Toledo aparece sin asignación y en reserva, mientras que Talavera de la Reina sí obtiene financiación como ciudad grande, además de otras áreas urbanas y ciudades intermedias de la región.