Toledo, sin fondos EDIL: el Ayuntamiento denuncia la “mano negra” de la delegada del Gobierno, Milagros Tolón

La ciudad de Toledo ha sido la única capital de provincia de Castilla-La Mancha que se ha quedado fuera de la asignación provisional de los Planes EDIL 2021-2027: figura “en reserva” por “puntuación insuficiente (art. 16)” y sin senda FEDER asignada, mientras que Albacete, Ciudad Real y Guadalajara reciben 12.156.122 € cada una y Cuenca 9.117.092 €.
La resolución provisional —que distribuye 142.416.950 € de ayuda FEDER para Castilla-La Mancha— abre un plazo de diez días para alegaciones antes de la resolución definitiva. Si alguna entidad seleccionada renunciara a su ayuda, la senda pasaría al siguiente plan de la lista de reserva de la región.
Reacción del Ayuntamiento de Toledo
Fuentes del Ayuntamiento de Toledo consultadas por este medio atribuyen la exclusión a motivos políticos y señalan directamente a la delegada del Gobierno, Milagros Tolón: “Somos la única capital que se queda con cero euros; es evidente la mano negra de la delegada del Gobierno. Es un descaro absoluto. Cuando el Gobierno central concede millones a todas las capitales y dejan fuera a Toledo, hay una intención”. Añaden que el Consistorio recurrirá la decisión, si bien consideran el recurso “un mero trámite”, y subrayan que la ciudad ha quedado en reserva.
El documento oficial
En el cuadro regional, Toledo aparece sin asignación y en reserva, mientras que Talavera de la Reina sí obtiene financiación como ciudad grande, además de otras áreas urbanas y ciudades intermedias de la región.