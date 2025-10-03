Cuatro detenidos por dos crueles asesinatos cometido en Toledo en 2023

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas a los que se les atribuyen dos asesinatos perpetrados en la localidad de Casarrubios del Monte (Toledo) en el año 2023. En el registro practicado los agentes han intervenido un arma corta de fuego ilegal, municionada y dispuesta para su uso inmediato.

Los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2023, cuando se hallaron los cuerpos sin vida, en el interior de un vehículo, de dos personas que habían sido tiroteadas y que no habían tenido posibilidad de defensa, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Fruto de las investigaciones realizadas, los agentes han procedido a la detención de dos de los presuntos autores de los asesinatos, en la localidad de Mejorada del Campo (Madrid), y de un tercero en la localidad de Cebolla (Toledo), todos miembros de la misma familia. Posteriormente, se ha detenido en la localidad de Olivenza (Badajoz) a un cuarto implicado.

En el momento de las detenciones, dos de los implicados que se encontraban en la localidad de Mejorada del Campo (Madrid), ya que estaban desmontando atracciones de la feria. Cabe destacar la complejidad de la investigación ya que los autores se desplazaban constantemente por diversas provincias y localidades españolas, por tratarse de profesionales del mundo de la feria.

La investigación ha sido realizada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Toledo (Área de delitos contra las Personas) y ha contado con el apoyo del Equipo de Policía Judicial de Talavera de la Reina (Toledo) y Badajoz y de personal de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid y Badajoz. La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Primera Instancia y de Instrucción número 6 de Illescas (Toledo).

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial quien ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza.