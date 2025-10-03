Casi 130 estands artesanos en Toledo en la que será una cita con acento internacional

La XLIV edición de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (FARCAMA) llevará la próxima semana, del 7 al 12 de octubre, al paseo de Recaredo de Toledo 129 estands artesanos en la que será la edición con mayor acento internacional, con profesionales llegados de cinco países diferentes, dos de los cuales debutan con representación en la feria: Palestina y Uzbekistán.



Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha citado como otras novedades el Concurso de Alfarería, el estreno de dos contenedores como espacios expositivos o la ampliación de los talleres didácticos, que por primera vez se han llevado a centros educativos de toda la región mediante la visita de artesanos y artesanas a las aulas.



“No paramos de crecer en impacto y de trabajar para hacer de FARCAMA una feria integral, que mantiene como núcleo central la parte expositiva y de venta pero que se nutre cada vez de más actividades paralelas que hacen que la visita a la Feria sea una experiencia completa para toda la familia”, ha señalado la consejera durante la presentación del programa, que ha tenido lugar en la Mezquita de Tornerías.



Dentro de las novedades, Patricia Franco ha hecho alusión a las más evidentes, como son la ampliación de los días de feria, que será del 7 al 12 de octubre, y la nueva ubicación por las obras en La Vega, ya que se desarrollará en el paseo de Recaredo. “Estaremos en un lugar muy transitado en la ciudad de Toledo y hemos ampliado un día la feria, para compensar que este año el festivo cae en domingo”, ha explicado.



La XLIV edición de FARCAMA contará con la participación directa de 194 artesanos y artesanas, de los cuales 129 lo hacen con estand de exposición y venta. “Más de la mitad de ellos, el 57 por ciento, son de Castilla-La Mancha, un total de 74, mientras que hay 40 llegados de otros puntos del país y 15 internacionales, con la mayor presencia de países de la trayectoria de FARCAMA”, ha indicado Patricia Franco, detallando que habrá artesanos de México, como país invitado, y de países como Francia, Portugal, Uzbekistán y Palestina, estos dos últimos con presencia por primera vez en la feria regional.



La nutrida presencia artesana se traduce también en la variedad de oficios, ya que en los estands expositores habrá espacios de alfarería y cerámica, cuero y marroquinería, forja y metal, jabonería, cosmética, joyería y bisutería, madera, textil y vidrio, entre otros; “además de mantener la mirada social con la presencia de siete centros especiales de Empleo”, ha indicado Patricia Franco.



Asimismo, ha remarcado también la presencia de una decena de estands gastronómicos con productos como el azafrán, el queso manchego, las Berenjenas de Almagro o la miel, entre otros, “junto con ocho food trucks para poder comer y pasar el día completo en la feria, entre ellos el de Down Toledo”.



Primer concurso de Alfarería



Entre otras novedades de la cita, Patricia Franco ha detallado el primer Concurso de Alfarería; la escultura ‘Tramar el barro, con 1.550 piezas de barro y esmalte que simboliza el abrazo entre alfarería y cerámica y realizada por 13 profesionales, comisariada por Tomás Alía; o la ubicación de dos contendores marítimos como espacios expositivos para acoger dos muestras: Vajillas Artesanas, con la participación de 17 artesanos y artesanas de la región; y una Pop Up Store, donde una decena de profesionales exponen con posibilidad de venta sus piezas.



“Volveremos a contar con un espacio joven que va a recoger piezas de siete artesanos y artesanas menores de 35 años en la región, mostrando el empuje de los nuevos talentos no sólo en sus creaciones, sino también con talleres”, ha indicado Patricia Franco, que ha señalado también el amplio número de talleres que se van a desarrollar durante la feria.



“Como novedad, los talleres didácticos no sólo se van a llevar a cabo con centros educativos en la feria, sino que en estos días previos hay artesanos y artesanas visitando y realizando talleres en centros educativos de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, ya que los centros de Toledo los tendrán en la propia feria, lo que va a hacer que este año llevemos a cabo 93 talleres en los que van a participar más de 1.220 escolares”, ha señalado.



Junto a ellos, talleres demostrativos de los propios artesanos en la Feria y talleres participativos, previa inscripción en la web de FARCAMA, donde las personas participantes podrán realizar piezas como jabones, juguetes o joyas, entre otros; en una edición que también tendrá espacios como ‘CLM es Moda’, para mostrar la alianza entre la artesanía y los diseños de las grandes pasarelas.



“Música, talleres, concursos y mucha artesanía en una edición en la que nuestros artesanos y artesanas volverán a brillar y a situar a nuestra región en un lugar destacado de la artesanía nacional e internacional”, ha finalizado, agradeciendo la labor tanto de la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, Ana Isabel Fernández; de la jefa de Servicio de Artesanía, Gloria Gómez; y del presidente de FRACAMAN, Roberto Perea, en la organización de la feria.