Mató a dos hermanos en Toledo y es detenido en Badajoz

Un hombre, vecino de Badajoz, ha sido detenido por su posible relación con la muerte por disparos de arma de fuego de dos hermanos ocurrida en diciembre de 2023 en Casarrubios del Monte (Toledo).

Fuentes de la investigación han informado a EFE del arresto de este hombre, que ha sido adelantado por ‘El Periódico de Extremadura’. El detenido ha sido trasladado a dependencias de la Guardia Civil de Toledo, para su puesta a disposición judicial.

Los hechos ocurrieron el 20 de diciembre de 2023, cuando dos hermanos de 45 y 49 años fueron hallados muertos por disparos de arma de fuego en el interior de un vehículo en un camino de Casarrubios del Monte (Toledo).

Los fallecidos, que residían en la localidad madrileña de Fuente el Saz del Jarama, fueron encontrados por sanitarios del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha de noche en un camino paralelo a la carretera CM-4004, a la altura del kilómetro 4, tras recibir una llamada de un sobrino de ambos.

Un juzgado de Illescas (Toledo) se hizo cargo del caso.