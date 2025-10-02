El problema al que se enfrenta el Hospital de Toledo

Los delegados de Prevención del Área Sanitaria de Toledo han reclamado el cierre de los laboratorios del Hospital Universitario de Toledo, ya que han recordado que sus trabajadores llevan un año con problemas de salud que no han remitido en este tiempo, sino que se registran «constantes partes de incidencias que el personal presenta sobre los síntomas que padecen».

En un comunicado de prensa, los delegados de prevención han denunciado «la falta de soluciones satisfactorias» para eliminar los riesgos para la salud de los trabajadores de los servicios afectados, como el cierre de las instalaciones para su revisión completa y reparación de las deficiencias que pudieran encontrarse, y han avanzado que volverán a convocar las movilizaciones que consideren necesarias para resolver «este grave problema».

Los delegados de prevención han recordado que esa situación, denunciada hace un año cuando alertaron de que los trabajadores padecían molestias de salud tras permanecer en las dependencias, «se está alargando en exceso dada la gravedad del caso» y han augurado que sus consecuencias futuras son «difíciles de predecir», pero ha afirmado que sí está teniendo «unas consecuencias inmediatas en la salud emocional», ya que «al personal no se le está dando una solución convincente, satisfactoria y definitiva por parte de la Gerencia del Complejo Hospitalario de Toledo, ni por parte del SESCAM».

Estos delegados de prevención han explicado que la Inspección de Trabajo, el 1 de agosto ordenó a la Gerencia la realización inmediata de mediciones en el laboratorio en el momento en el que los trabajadores comunicaran síntomas, pero ha denunciado que «estos han sido comunicados en múltiples ocasiones desde entonces, pero a día de hoy, 2 de octubre, aún no se han realizado las mediciones ordenadas».

Así mismo, han informado de que la Inspección de Trabajo ha obligado a la Gerencia a la realización de Informes de investigación de daños producidos para la salud de los trabajadores con motivo del desarrollo de su trabajo, pero han denunciado que, dichos informes, de existir, no han sido comunicados a los delegados de prevención.