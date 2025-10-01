Se acerca el Día de los Difuntos y este cementerio de un pueblo de Toledo está «en estado insalubre y de abandono»

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Illescas, Alejandra Hernández, ha denunciado lo que considera «grave estado de abandono» del cementario antiguo de la localidad, que puede calificarse de «insostenible, insalubre y totalmente inadmisible».

Hernández ha exigido al equipo de Gobierno del PSOE que actúe «de manera inmediata» para garantizar unas condiciones dignas de seguridad, mantenimiento y respeto para este espacio público, ha informado el PP en nota de prensa.

La portavoz municipal del PP ha afirmado que «desde hace casi un año, tras el derrumbe parcial de la entrada principal del cementerio, no se ha llevado a cabo ninguna actuación por parte del Ayuntamiento ni de la empresa concesionaria responsable del mantenimiento, a pesar de las promesas realizadas por el equipo de gobierno».

El 1 de noviembre del año pasado, en pleno Día de Todos los Santos, «una parte del tejado de la entrada principal se vino abajo», y desde entonces «la entrada permanece precintada y se accede por una puerta lateral provisional».

Según denuncia, el Cementerio Antiguo, que forma parte del mismo contrato de mantenimiento y conservación que el Cementerio Nuevo y el tanatorio, se encuentra actualmente en un estado «lamentable», con vegetación sin controlar, ramas de árboles apoyadas «peligrosamente» sobre los tejados de los nichos «y situaciones de extremo deterioro como la apertura de un nicho cuya tapa se ha desprendido».

«Estamos hablando de un lugar que merece el máximo respeto, tanto por la memoria de nuestros seres queridos como por las familias que acuden a honrarles. Lo que hoy se ve en el Cementerio Antiguo de Illescas no solo es indigno, es también peligroso», ha advertido la portavoz municipal del PP.