Novedades en la agresión con arma blanca que tuvo lugar durante esta importante fiesta en Talavera de la Reina

La Policía Nacional ha detenido en Talavera de la Reina al presunto autor de una agresión con arma blanca que tuvo lugar la madrugada del día 21 de septiembre, en el transcurso de una reyerta que se produjo en las inmediaciones del recinto ferial en la que resultaron heridas dos personas, una de ellas por arma blanca.

Los hechos se desarrollaron sobre las 6 de la madrugada, cuando se originó una pelea entre varias personas en las proximidades del recinto ferial. Las patrullas que acudieron al lugar encontraron a dos varones que habían sido agredidos violentamente por varios individuos y presentaban lesiones de carácter grave por las que tuvieron que ser ingresados en el Hospital Nuestra Señora del Prado.

Desde el primer momento, la investigación de la Policía Nacional se centró en recabar datos e imágenes que, tras ser examinados de forma minuciosa, llevaron a la identificación del autor, siendo éste un varón que había estado involucrado en hechos similares en ocasiones anteriores. El presunto autor apuñaló a una de las víctimas y, una vez en el suelo gravemente herido, le golpeó repetidamente hasta que perdió la consciencia.

Una vez determinada su identidad, la Policía Nacional estableció un dispositivo para proceder a su detención, ya que se encontraba en paradero desconocido, siendo finalmente localizado y arrestado el pasado sábado 27 de septiembre. La Policía Nacional, según ha informado en nota de prensa, mantiene la investigación abierta para la total identificación, localización y detención del resto de agresores.