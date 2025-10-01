Lamentan que alumnos con discapacidad de este centro de Toledo se queden sin comedor «por falta de recursos»

El diputado y portavoz de Educación del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha, Luis Blázquez, ha denunciado la situación «absolutamente intolerable y discriminatoria» que sufren varios alumnos con necesidades educativas especiales en el colegio concertado Virgen del Carmen de Toledo, «después de que la Consejera de Educación haya recortado drásticamente las horas de auxiliares técnicos educativos (ATE), dejando a cuatro niños fuera del servicio de comedor escolar».

«A Page le sobra el dinero para invitar y acoger inmigrantes ilegales en la región, mientras que le falta para poner una cuidadora a cuatro niños con necesidades especiales. Estamos ante una violación flagrante de los derechos de los menores más vulnerables», ha explicado en nota de prensa.

Según ha dicho, «los recortes del Gobierno de García-Page se extienden desde Sanidad hasta Educación, porque el PSOE siempre recorta donde más falta hace, condenando a estos niños a la exclusión y a sus familias a una carga añadida. Se trata de una decisión injusta, cruel y que evidencia el abandono de la Junta a la educación inclusiva», ha señalado.

Blázquez ha recordado que el comedor escolar no es un mero servicio complementario, sino un espacio vital y esencial para la socialización, la autonomía y el desarrollo de los alumnos con necesidades especiales por lo que ha exigido al Gobierno regional que «rectifique de inmediato» y reponga los recursos necesarios para que ningún niño quede excluido del servicio de comedor por falta de personal.

Asimismo, ha pedido explicaciones urgentes a la Consejera de Educación y ha anunciado que Vox llevará esta denuncia a las Cortes de Castilla-La Mancha para que el Gobierno rinda cuentas.

«Mientras la Junta despilfarra millones en propaganda y estructuras políticas, recorta en lo esencial maltratando a las familias y a los alumnos más vulnerables», ha concluido Blázquez.