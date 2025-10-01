Fugado de una cárcel desde febrero es cazado en Toledo

La Policía Nacional ha detenido en Casarrubios del Monte (Toledo) a un fugitivo que se había fugado de la prisión de Villanubla en Valladolid el pasado mes de febrero.

Según ha informado la Policía Nacional en la red social X, el fugitivo cumplía desde 2016 una condena de 28 años de prisión por diversos delitos.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantenían desde el 14 de febrero una investigación abierta por la fuga de un recluso del centro penitenciario de Valladolid, lo que motivó el arresto de varios reclusos por un delito de quebrantamiento de condena como cooperadores necesarios.

Los hechos sucedieron cuando un interno de la prisión de Villanubla logró escapar del establecimiento gracias a la presunta colaboración de otros reclusos que fueron puestos en libertad ese mismo día.

Las imágenes de seguridad apuntaban a que el fugado habría sido trasladado dentro de un voluminoso bulto transportado en un carro portaequipaje.