Nueva reyerta con un herido por arma blanca en Talavera de la Reina

Un hombre de 46 años ha resultado herido con arma blanca en la noche de este lunes al martes durante una reyerta en Talavera de la Reina (Toledo).

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el suceso ha ocurrido a las 0:26 horas de este martes, en la calle Santa Cristeta de Talavera de la Reina, cuando se ha producido una reyerta en la que ha resultado herido un hombre de 46 años.

Como consecuencia de las heridas, el afectado ha tenido que ser trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Talavera. También se han desplazado al lugar agentes de la Policía Nacional.