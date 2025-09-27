Éxito de visitas en este emblemático castillo de Toledo

El programa ’12 meses, 12 castillos, 12 experiencias’, impulsado por la Diputación de Toledo, ha vuelto a conquistar al público en su cita de septiembre con la visita al Castillo de Escalona, en la que han participado 200 personas.

No obstante, tras la apertura de inscripciones el pasado lunes, en pocos minutos se registraron decenas de miles de usuarios interesados en reservar una de las 200 plazas ofertadas, con más de 2.000 peticiones, lo que ha llevado a ampliar el número de plazas a 240.

Una demostración más del atractivo que genera esta experiencia dentro y fuera de la provincia, con peticiones no solo de Toledo o de las vecinas Comunidad de Madrid o Ciudad Real, sino también de lugares tan diversos como Jaén, Málaga, Murcia, Cáceres, Cantabria, Ávila, Badajoz, La Rioja o Granada.

Así lo ha destacado el vicepresidente y diputado de Promoción Turística, Joaquín Romera, que ha asegurado que este programa se ha convertido en un referente de turismo cultural y patrimonial en Castilla-La Mancha, porque une historia, cultura y ocio en escenarios únicos.

«Estamos demostrando que el patrimonio de la provincia de Toledo tiene una enorme capacidad de atracción y es un motor de desarrollo para nuestros municipios», ha defendido, según informa la Institución provincial.

En el Día Mundial del Turismo, Romera ha anunciado que en 2026 se mantendrá la iniciativa, y que uno de los castillos volverá a ser el de Escalona.

Por su parte el alcalde de Escalona, Álvaro Gutiérrez, ha agradecido que la Diputación de Toledo haya contado con Escalona para la presente edición y ha alabado una iniciativa que es «muy beneficiosa para la puesta en valor del patrimonio de la provincia».

DOS PASES

La jornada en el Castillo de Escalona incluye dos pases de 120 personas cada uno, con actividades que combinan patrimonio, artes escénicas, música y enología. El pase de la mañana ha arrancado con una visita teatralizada a cargo de la compañía Atenea, seguida de un espectáculo de danza estilizada del grupo de Trinidad Giles, finalizando con una cata de vinos con tapa y música en directo ofrecida por la bodega Jesús Rodríguez, de Santa Olalla (D.O. Méntrida), y el grupo La Triunvirata.

El pase de la tarde comenzará igualmente con la ruta teatralizada y continuará con un concierto de ‘Música de Palacio’ a cargo del Cuarteto Soluna, concluyendo con una cata de vinos teatralizada organizada por la misma bodega y la compañía Atenea.