Toledo insta en pleno al Gobierno nacional a ejecutar con urgencia las inversiones pendientes en la ciudad

El pleno municipal ordinario celebrado este viernes en Toledo ha aprobado, con los votos a favor de PP y Vox, la moción presentada por el Grupo popular en la que se recoge «presionar e instar» al Gobierno de España para que ejecute, de manera urgente las inversiones necesarias en infraestructuras y servicios para la ciudad de Toledo que llevan años comprometidas.

En dicha moción se reclaman diferentes infraestructuras imprescindibles, «para aliviar los cuellos de botella que se producen actualmente en la A-42, como son el nuevo ramal de conexión entre la TO-22 y la TO-23 del tramo Toledo-Ocaña de la autovía A-40».

Así como la ampliación con un tercer carril en ambas calzadas del tramo entre la A-42 y la glorieta elevada del km 2,300, anunciados ambos en el año 2021; y la Ronda Sureste presentada en el año 2010, aun no se han realizado, «a pesar de haber sido comunicados y comprometidos por la entonces alcaldesa y actual delegada del gobierno, Milagros Tolón, de forma reiterada, al igual que los ministros socialistas, José Luís Ábalos y Oscar Puente».

Por otro lado, también ha salido adelante la moción presentada por el Grupo Municipal Vox sobre los restos arqueológicos hallados en el recinto de la estación del ferrocarril de Toledo y la urgencia de la reparación de sus instalaciones, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Asimismo, el Pleno municipal ha aprobado de manera inicial el Plan Especial de Infraestructuras del vial de conexión Azucaica-Polígono. El concejal José Manuel Velasco ha destacado la importancia de esta infraestructura que «se convertirá en una de las herramientas viales para solucionar las retenciones en la zona que todos conocemos en la que no se ha hecho nada en 16 años».

El proyecto consiste en un nuevo vial de 2.410 metros de longitud, que permitirá la conexión directa entre barrios que, pese a su proximidad, han permanecido separados por el cauce del río Tajo. El trazado partirá desde la calle Río Jarama, en el Polígono, para discurrir por la carretera comarcal CM-4001 y concluir en la calle Cañada del barrio de Azucaica.

MOCIONES RECHAZADAS

Entre las mociones que se han rechazado se encuentran las dos presentadas por el PSOE, una de ellas para el arreglo y el acondicionamiento de las vías Tarpeya y Ventalomar, dentro del proyecto de mejora de accesos al barrio del Polígono y otra para crear u programa de actividades con motivo del VIII centenario de la Catedral Gótica de Toledo, primada de España como base fundamental del proyecto de candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

Tampoco han salido adelante las dos mociones presentadas por el Grupo municipal IU-Podemos.

Una de ellas instando a que se inicien los trabajos de elaboración de una ordenanza municipal para abolir la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual en Toledo; y una última para instar al Gobierno regional a cumplir los acuerdos sobre el acogimiento de menores no acompañados en Castilla-La Mancha.

Al final el pleno ha intervenido César Garin, representante de la Unión Popular de Estudiantes para hablar sobre la ampliación del acceso a la cultura de los y las jóvenes de la ciudad, como descuentos en el Teatro de Rojas.

PSOE PIDE RETIRAR VIAL POLÍGONO

De otro lado, el PSOE ha pedido al alcalde que retire la tramitación del vial que, supuestamente, unirá Azucaica y el Polígono al tratarse de un «vial fantasma» que, tal y como está planteada, convertirá la calle Jarama en una «ratonera» y no dará respuesta al grave problema de congestión que se registra a diario en la entrada este de la ciudad.

Además, la portavoz socialista, Noelia de la Cruz, ha denunciado que el proyecto carece de una financiación realista y condicionará de «manera irresponsable» los futuros desarrollos urbanísticos de Toledo ya que el gobierno municipal quiere cargarlo al Plan de Ordenación Municipal mediante derechos urbanístico, ha informado el PSOE en nota de prensa.