El pueblo de Toledo que es castigado por los robos

El Ayuntamiento de La Pueblanueva (Toledo), ha condenado de «manera firme y absoluta» varios robos que se han producido en la localidad y ha afirmado que trabaja «de forma estrecha» con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para reforzar la vigilancia.

El Ayuntamiento de La Pueblanueva ha informado en redes sociales de que se han producido varios robos “recientes” en el municipio, unos sucesos que ha condenado “de manera firme y absoluta” porque “atentan contra la seguridad, la tranquilidad y la confianza de los vecinos”.

En el mensaje publicado en redes sociales consultado por EFE, el Ayuntamiento de La Pueblanueva ha asegurado que está trabajando “de forma estrecha” con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para poder reforzar la vigilancia y garantizar que los responsables de los actos sean identificados y puestos a disposición judicial.

El Ayuntamiento ha pedido a los vecinos de La Pueblanueva colaboración ciudadana y han solicitado que cualquier persona que tenga información relevante la comparta con las autoridades.

«La seguridad es un compromiso de todos, y juntos podremos mantener un entorno más seguro y protegido para nuestras familias», ha asegurado el Consistorio, que ha aseverado que se seguirán tomando medidas de prevención y apoyo para asegurar que La Pueblanueva continúe siendo un lugar de “convivencia pacífica y respetuosa”.