Toledo prepara la ‘III Gala Activos Contra el Cáncer 2025’

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la provincia de Toledo celebrará este jueves su ‘III Gala Activos Contra el Cáncer 2025’ en el Museo del Ejército.

Un total de doce entidades y organismos públicos y privados serán reconocidos por su colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer en la tarea y esfuerzo de hacer frente a la enfermedad, generando conciencia sobre la importancia de la investigación, la prevención y el apoyo a las personas afectadas por cáncer.

En concreto, las entidades y organismos galardonados en esta tercera edición son: Museo del Ejército, Colegio de Médicos de Toledo, Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Toledo, Arzobispado de Toledo, Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Toledo (Asaja), Universidad de Castilla-La Mancha, Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Toledo, Servicio de Hospital de Día del Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, Supermercados La Despensa, Santos Rivera S.L. — Juguettos Toledo– Grupo de Entidades Sociales Cecap y Hermandad Donantes de Sangre de Toledo.

También recibirá un galardón la cantautora toledana María Toledo por su apoyo y visibilidad a la investigación en cáncer.

La gala cuenta con el patrocinio de doce empresas que muestran su apoyo y colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer, en beneficio de una causa social como es la enfermedad del cáncer en la provincia de Toledo y en el conjunto de Castilla-La Mancha.

Estas entidades son Centro Médico Enova, Luisetti, Nutrave, Construcciones Lozoya, Élite Vending, Anframa, Farmacia Abadía, GenesisCare, Farruco, Recuperaciones Pérez, Grupo Auto-Motor Toledo y Castellano Manchega de Limpiezas, según ha informado la AECC en nota de prensa.

En la provincia de Toledo se desarrollarán varias acciones vinculadas a la investigación el 24 y 26 de septiembre en Toledo como es el coloquio ‘Investigando Contigo’ para personal docente y/o universitario, y el taller ‘Ciencia en la Calle’.

El calendario de investigación en Talavera de la Reina se compone de un ‘Living Sciencie: Entrevista a un científico/a desde tu aula’, que se celebrará con alumnado de primaria del CEIP Hernán Cortés, CEIP Fray Hernando de Talavera y CEIP San Juan de Dios el 24 de septiembre y ‘Ciencia en el Museo: Luminiscencia’, que consistirá en un taller con alumnos de primaria en el Museo Ruiz de Luna el 26 de septiembre.

El cáncer es el problema sociosanitario más importante de España y del mundo. Se estima que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Actualmente la tasa de supervivencia en cáncer en hombres es del 55,3% y en mujeres del 61,7%. El objetivo de la Asociación es alcanzar el 70% en el año 2030.

Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 30 y el 50% de las defunciones por cáncer, se podrían prevenir mediante medidas orientadas a modificar o evitar los principales factores de riesgo y aplicar estrategias de prevención. Durante el año 2024, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido en España a más de 136.000 personas con sus servicios de atención profesionalizada.