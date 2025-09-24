Reto solidario para recaudar fondos para un niño con una enfermedad rara en un pueblo de Toledo

Un vecino del municipio toledano de Santa Olalla ha organizado este sábado un reto solidario para apoyar a un niño de Escalonilla con, con solo un año de vida, se enfrenta a un síndrome genético que le provoca una enfermedad rara sin cura.

David Martín ha presentado esta iniciativa llamada ’80 kilómetros por Enzo’ este miércoles en la Diputación de Toledo, con el respaldo de la diputada provincial de Deportes, Pilar Martín, y el padre del niño, Raúl Gutiérrez, según ha informado la institución en nota de prensa.

Así, Martín ha explicado que se trata de un desafío tanto personal como solidario, cuyo objetivo es recorrer varios pueblos de la comarca y dejar en cada uno de ellos «una huella de apoyo y esperanza» para recaudar dinero y que Enzo y su familia «no se sientan solos».

Por su parte, el padre de Enzo ha explicado que su hijo padece un síndrome polimalformativo genético que le afecta en muchos aspectos de su desarrollo y que requiere numerosas terapias.

De su lado, la diputada provincial de Deportes ha señalado que esta iniciativa «es la demostración de que siempre se puede hacer más, de que no hay barreras cuando se quiere ayudar, de que todos podemos hacer algo para que situaciones como la de este pequeño y su familia reciban todo el apoyo que merecen».

El reto se celebra este sábado a partir de las 8:00 horas, con salida desde la Plaza Reyes de España de Santa Olalla, si bien en cada una de las localidades por las que pasa el se invitará a vecinos, asociaciones, colectivos y entidades locales a sumarse de distintas maneras, o caminar o pedaler en algún tramo.

Además, para quienes no puedan participar se pondrá a disposición un ‘Dorsal Cero’, disponible tanto en el punto de salida como en los distintos municipios de paso.