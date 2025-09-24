Presentan una moción de censura contra el alcalde de este pueblo de Toledo

Los siete concejales de la oposición en el Ayuntamiento de Pepino (Toledo), entre los que se encuentran dos del PSOE, dos de Vox y tres no adscritos, han presentado una moción de censura contra el actual alcalde, Inocencio Gil (PP).

Según ha publicado este miércoles el diario ‘La Tribuna de Talavera’, los siete ediles han presentado el escrito para desalojar de la Alcaldía a Gil, y proponen como candidato a José Ignacio Díaz, uno de los concejales populares que en junio salió del partido.

Por su parte, el PSOE ha remitido un comunicado en el que ha matizado que «no se trata de un acuerdo con Vox, sino de ofrecer luz y responsabilidad en la gestión del municipio», y ha argumentado que sus dos concejales «se han visto abocados a apoyar la moción de censura» ante «las presuntas irregularidades en la gestión administrativa y económica del municipio».

Ha añadido que, ante las inquietudes vecinales y la «preocupación» por la situación municipal, el PSOE «ha actuado con responsabilidad y ha optado por respaldar esta iniciativa».

El Partido Socialista ha concluido que su intención es «trabajar con honestidad, rigor y transparencia», siempre pensando en lo mejor para Pepino.