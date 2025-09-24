Admitida a trámite una demanda contra la CHT de este arroyo en Toledo

La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite una demanda interpuesta por la Federación de empresarios de Toledo (Fedeto) contra la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) por el mantenimiento y conservación del arroyo Ramabujas.

Así lo ha hecho público la federación empresarial en una nota de prensa, en la que ha explicado que la demanda cuestiona la «ausencia de actividad administrativa que afecta directamente a la gestión del cauce», así como a las consecuencias que puede generar esta falta de conservación para «la vida de las personas, el medio ambiente del entorno y la actividad empresarial de la ciudad».

Fedeto ha mostrado su satisfacción por la admisión a trámite de la demanda, que a su juicio «confirma la existencia de indicios suficientes para que la cuestión sea analizada en profundidad por el tribunal».

El secretario general de la federación, Manuel Madruga, ha incidido en la importancia de preservar adecuadamente este recurso natural para evitar «daños irreparables».

Según ha añadido Fedeto, el alto tribunal madrileño requiere al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que le remita en un plazo de 20 días el expediente administrativo completo.