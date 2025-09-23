Detenido un sacerdote de Toledo

Un sacerdote de Toledo ha sido detenido por la Policía Nacional de Torremolinos (Málaga) tras ser sorprendido con una decena de papelinas con diversas sustancias estupefacientes.

El Arzobispado de Toledo ha confirmado la detención del cura de la Archidiócesis y ha lamentado «profundamente» los hechos que han causado la detención, según han informado en un comunicado, en el que han destacado que «reprueban cualquier conducta delictiva que presuntamente hubiera podido cometer el sacerdote».

Fuentes policiales han informado a EFE de que en la madrugada del 22 de septiembre se ha sorprendido a un hombre de 45 años en la vía pública con una decena de papelinas con diversas sustancias estupefacientes -una cantidad que excedía lo que pudiera entenderse como la destinada a consumo propio-.

El sacerdote se encontraba de vacaciones en el municipio malagueño y tras un registro en el apartamento vacacional del sospechoso, que se hallaba de paso por la localidad, los agentes han hallado una balanza de precisión y una bolsita monodosis de droga.

El arrestado, que se le investiga por su presunta responsabilidad en un delito contra la salud pública, ya ha pasado a disposición judicial del Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos.

La Archidiócesis de Toledo ha expresado su plena confianza en la justicia y, aunque considera que la responsabilidad de los hechos corresponde al ámbito personal del detenido, ha manifestado su disposición a colaborar con ella.

Desde el Arzobispado han abierto investigaciones y se le ha apartado cautelarmente del ejercicio del ministerio y de su oficio.

Aunque el detenido no pertenece a la diócesis de Málaga ni ha recibido ningún encargo pastoral en ella, el Obispado malagueño ha querido señalar que el clérigo ha sido apartado cautelarmente del ejercicio del ministerio y de su oficio por el Arzobispado de Toledo.

«A la espera de que la justicia clarifique las acusaciones, expresamos nuestro pesar por el daño que se ha podido producir y porque empaña el buen hacer de tantos sacerdotes que ejercen su ministerio con fidelidad y entrega», han lamentado desde el Obispado de Málaga.

El Arzobispado de Toledo también ha pedido perdón «al pueblo de Dios por los daños morales que puedan ocasionar los presuntos delitos de un sacerdote de la archidiócesis».