Mejora el firme de la A-5 en estos puntos de Toledo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de rehabilitación superficial del firme en la autovía A-5, entre los kilómetros 85 y 82,2, en la provincia de Toledo. La obra en su totalidad cuenta con un presupuesto vigente de 421.588 euro (IVA incluido) y se incluye dentro del contrato de conservación integral del sector 5 de Toledo.

En este contexto, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, a partir de las 7.30 horas de este martes, 23 de septiembre, se producirá el corte de la calzada sentido Madrid, entre los kilómetros 87,050 y 76,350 de la autovía A-5; con tráfico bidireccional por la calzada contraria. El corte durará previsiblemente hasta el día 25 de septiembre de 2025.

Durante las afectaciones se llevarán a cabo los trabajos de apertura de pasos de mediana desmontables en la A5, en los kilómetros 87,050 y 76,350, para trasladar todo el tráfico sentido Madrid a la calzada contraria en la cual se circulará con doble sentido de circulación, según ha informado el ministerio en nota de prensa.

Así como cortes de carril previos a los pasos de mediana para canalización del tráfico, cierre de los accesos a la A-5 sentido Madrid entre los kilómetros de obra, corte de carril rápido en la A-5 sentido Madrid, previo al paso de mediana del kilómetro 76,350, extendido de mezcla bituminosa discontinua en la calzada izquierda (sentido Madrid), de la autovía A-5, entre los kilómetros 85 y 82,2, y premarcado y repintado de marcas viales.