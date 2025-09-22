Denuncia «prácticas desleales» de una contrata de limpieza en Toledo

CCOO ha denunciado «prácticas desleales» de Mitie Facilities Services SAU, contrata de limpieza en Toledo, que «está realizando despidos que cubre con personal de nueva incorporación a través de otra empresa que no está incluida en el acuerdo con la Junta».

CCOO del Hábitat Toledo reclama a la Junta que investigue a esta empresa, adjudicataria de dos lotes del servicio de limpieza de los IES de la provincia de Toledo en las localidades de Valmojado, Illescas, Camarena, Carranque, Méntrida, Recas, Toledo Capital, Bargas, Puebla de Montalbán, Añover de Tajo, Yuncos, Olias del Rey, Yeles, Ugena y Seseña.

Nuestras delegadas y delegados han «constatado» que está contratando a personal para la realización del servicio a través de otra empresa que no está incluida en el acuerdo marco que regula y establece quiénes pueden optar a los distintos pliegos.

Desde la adjudicación del servicio, denuncia CCOO en nota de prens, «está incumpliendo el convenio colectivo de limpieza de edificios y locales al no ofertar las vacantes al personal ya contratado, formado por 60 trabajadoras y trabajadores en estos centros» .

Además, añaden que viene realizando «despidos sin motivo alguno: dos en Yeles, uno en Añover de Tajo y otro en Ugena». Personas trabajadoras que sustituye mediante contrataciones que realiza una empresa, Mitie Centro Especial de Empleo S. L, ajena a la adjudicación.

El objetivo no es otro que «abaratar los costes, en pro del beneficio empresarial, sin pretender la calidad del servicio».

Ante esta situación, CCOO del Hábitat Toledo exige a la Administración regional que revise la adjudicación y el contrato ya que, bajo su punto de vista, se estaría incumpliendo el acuerdo marco al contratar mediante una empresa distinta.

En la actualidad Mitie se está quedando con varios servicios, a través de los pliegos correspondientes, como los de limpieza de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, Consejerías de Bienestar Social y Sanidad en Toledo, así como Centros Dependientes de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social, añaden desde el sindicato.