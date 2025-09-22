Denuncia «impagos» de salarios en una empresa en Toledo

UGT FICA denuncia la situación en la que se encuentran los trabajadores y trabajadoras de la empresa Robine Ibérica de Villarrubia de Santiago (Toledo), la cual adeuda a la plantilla los salarios del mes de agosto, «sin que se espere que las siguientes mensualidades las vayan a cobrar».

Según el sindicato, la compañía acumula deudas y problemas económicos. Incluso –asegura– tiene embargos de bancos y de la Seguridad Social.

Desde el sindicato lamentan que, ante la inviabilidad de Robine Ibérica, la dirección haya decidido optar por no pagar las retribuciones de los 25 trabajadores y trabajadoras (alrededor de 50 en temporada alta), «dejándoles en el mayor de los desamparos», en lugar de aplicar un expediente de regulación de empleo.

Fue la semana pasada, durante el acto de mediación por los impagos de los salarios, cuando la empresa comunicó a la representación sindical la «grave situación» y su «nula voluntad» de hacer frente a próximas retribuciones, según informa UGT en nota de prensa.

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT rechaza y muestra su absoluta disconformidad con el proceder de Robine Ibérica y exige que dé una salida «digna» a estos trabajadores y trabajadoras. «No toleraremos que se juegue con estas 25 familias».