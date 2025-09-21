Dos heridos en Talavera de la Reina, uno de ellos apuñalado

Dos hombres han sido trasladados al hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina (Toledo) este domingo tras ser agredidos, uno de ellos por arma blanca, en el recinto ferial.

El aviso del suceso se ha recibido sobre las 7.13 horas, tal y como han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press.

Uno de los heridos, de 30 años, se trasladó al hospital por medios propios, y el herido por arma blanca, de 33 años, fue derivado por una ambulancia de soporte vital al centro.

Ambos fueron atendidos por una UVI en el lugar de los hechos, al que acudieron efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional.