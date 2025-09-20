Puedes conocer este castillo de Toledo gracias al programa de la Diputación ’12 meses, 12 castillos, 12 experiencias’ 

El programa ’12 meses, 12 castillos, 12 experiencias’, que la Diputación de Toledo está desarrollando durante todo este año con el objetivo de conocer mejor esa riqueza histórica y patrimonial que suponen las fortalezas de la provincia, vuelve este mes de septiembre con una visita al Castillo de Escalona.

Una actividad que permitirá poner en valor su patrimonio, su pasado histórico, su presente turístico y su futuro ligado a los habitantes de Escalona. La actividad en torno a este castillo tendrá dos pases de 100 personas cada uno y ambos se desarrollarán el sábado 27 de septiembre, uno por la mañana y otro por la tarde, ha informado la Diputación en un comunicado.

El primer pase comenzará a las 11.00 horas, con una visita teatralizada por el interior de castillo a cargo de la compañía de teatro Atenea. A continuación los participantes podrán disfrutar de un espectáculo de Danza estilizada y flamenco del grupo de baile de Trinidad Giles y terminará con una cata de vinos musicalizada con tapa, a cargo de la bodega Jesús Rodríguez de Santa Olalla, perteneciente a la D.O. Mentrida, y del grupo musical La Triunvirata.

El pase de por la tarde comenzará también con la ruta teatralizada, a las 17.00 horas, y continuará con un concierto de ‘Música de Palacio’ a cargo del Cuarterto Soluna, en uno de los espacios más especiales del castillo. Para terminar habrá una cata de vinos teatralizada con tapa, a cargo de la misma bodega y con la teatralización de la compañía de teatro Atenea.

Los interesados en asistir podrán realizar sus reservar a partir de este lunes, 22 de septiembre, a las 9.00 horas, a través de un formulario en la página web www.turismoprovinciatoledo.es, aportando su nombre y apellidos, e-mail y un teléfono de contacto. Cada interesado solo podrá reservar dos plazas en este evento, ya que las plazas son limitadas.

Una vez cerrado el proceso de reserva se confirmará vía telefónica a las personas que han obtenido la plaza por orden de inscripción y se les indicará el punto de encuentro de inicio de la actividad, donde deberán estar 10 minutos antes. No podrán participar en estas actividades los menores de edad, estando disponible solo para mayores de 18 años.

Las personas que ya han participado en alguna de las visitas a castillos anteriores no podrán participar en el resto de experiencias de este año 2025.