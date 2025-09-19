Personas con movilidad reducida podrán recorrer el Camino de Santiago desde este pueblo de Toledo

La Diputación Provincial de Toledo colabora con la Asociación Torrijeña de Esclerosis Múltiple (ATORDEM) y el Ayuntamiento de Torrijos en una iniciativa solidaria que permitirá a personas con movilidad reducida vivir una experiencia única: recorrer el Camino de Santiago desde Tui hasta Santiago de Compostela, entre este viernes, 19 de septiembre, y el próximo 26 de octubre.

El proyecto busca hacer realidad «un sueño, que quienes tienen movilidad reducida puedan disfrutar del Camino en un entorno de inclusión, superación y convivencia», ha informado la Diputación en nota de prensa.

Y hacerlo además desde una localidad que, como Torrijos, destaca por ser cruce de caminos, entre ellos no sólo el de Santiago, sino también el de Guadalupe o la Ruta del Lazarillo, ha informado la Diputación en nota de prensa.

La iniciativa es posible gracias a la implicación de la Asociación Zancadas sobre Ruedas de Aspe, que aporta las sillas todoterreno necesarias y los voluntarios para manejarlas, así como a la organización del torrijeño Pedro Medín, junto a las también vecinas de Torrijos y miembros de ATORDEM, Yolanda Díaz y Rosa Esmeralda Díaz, ambas con movilidad reducida y que además participan activamente en esta experiencia.

A ello se suma el esfuerzo de alrededor de 40 personas, entre voluntarios, vecinos de Torrijos y miembros de distintas asociaciones, que colaboran para hacer posible cada jornada.

Su apoyo colectivo permitirá que cada etapa del Camino se convierta en una vivencia compartida, en la que la solidaridad y el trabajo en equipo serán protagonistas.

El diputado provincial de la zona, José Eugenio del Castillo, se ha reunido recientemente con los organizadores para conocer de cerca esta iniciativa y mostrar el respaldo de la institución, junto a la teniente de alcalde de Torrijos, Laura Félix, y el concejal de Turismo y Participación Ciudadana, Miguel del Castillo.

«Para los participantes, recorrer el Camino de Santiago supone mucho más que un viaje; es la oportunidad de vivir una experiencia transformadora, cargada de emoción, espiritualidad y esperanza, que demuestra que con apoyo y compromiso los sueños se convierten en metas alcanzables», ha asegurado Del Castillo.

Asimismo, subrayaba el orgullo del Gobierno de la Diputación de Toledo por respaldar iniciativas como ésta, «que promueven la inclusión, la igualdad de oportunidades y la solidaridad, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas y acompañándolas en este reto colectivo».