La fecha en la que se podría finalizar la primera fase de las obras de demolición del acuartelamiento de Toledo

La Dirección General de la Guardia Civil ha confirmado la finalización para el próximo día 30 de septiembre de la primera fase de desalojo, demolición y acondicionamiento de instalaciones del acuartelamiento en Toledo.

Se inicia un estudio del plan de necesidades y la elaboración del proyecto arquitectónico del nuevo acuartelamiento y se prevé la permanencia de las actuales dependencias oficiales hasta que la nueva sede posibilite su traslado; manteniendo su servicio a la ciudadanía e instituciones y apoyo a las unidades de la Guardia Civil.

Este jueves se trasladó a su personal esta fecha, como continuación a diferentes reuniones informativas celebradas en el acuartelamiento de Toledo por la cadena de mando, ha informado la Benemérita en nota de prensa.

En febrero de este año, se iniciaron las actuaciones de desalojo y demolición de determinados edificios del acuartelamiento por motivos de seguridad. El resto siguen bajo monitorización técnica de habitabilidad y seguridad, lo que permitiría en su valoración positiva la permanencia de los adjudicatarios de pabellones hasta la aprobación del proyecto arquitectónico del nuevo cuartel, en un plazo estimado superior a un año.

En esta línea de trabajo la Dirección General de la Guardia Civil está elaborando un plan de necesidades de dependencias oficiales del acuartelamiento para la Zona de Castilla-La Mancha, Sector de Tráfico de Castilla-La Mancha, Comandancia de Toledo y Subsector de Tráfico de Toledo, además de las soluciones habitacionales para su personal y familias.

El 2 de septiembre hubo una reunión con personal técnico del Ayuntamiento de Toledo para conocer las limitaciones y oportunidades urbanísticas del actual solar en la elaboración del proyecto arquitectónico y posterior construcción de las nuevas instalaciones.