Denuncia que no hay cafetería en los centros de mayores de estos barrios de Toledo

La viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Abellán, ha denunciado este viernes «el abandono» que sufren los mayores de Santa Bárbara y del Polígono por parte del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y señala la falta de servicios básicos en los centros de mayores como la cafetería y el deterioro de espacios dedicados al envejecimiento activo.

«El alcalde da la espalda a nuestros mayores, les niega servicios esenciales y no tiene ningún interés en solucionar problemas que afectan directamente a su bienestar diario», ha declarado Ana Abellán.

En el caso del Centro de Mayores de Santa Bárbara, que cuenta con cerca de 2.400 socios, la cafetería permanece cerrada desde que sufriera un robo al inicio de la actual legislatura, ha informado el PSOE en nota de prensa.

«Han pasado dos años y esa cafetería sigue cerrada. Nos dicen que está en licitación, pero es falso. No hay ninguna licitación abierta en el perfil del contratante, no existe. Es otra mentira más del alcalde para tapar su inacción con los mayores del barrio», ha afirmado la edil socialista.

La situación «es igualmente preocupante» en el Centro de Mayores del Polígono, que atiende a más de 4.000 usuarios.

«Desde mayo no tienen servicio de cafetería. La anterior adjudicataria lo dejó y el gobierno municipal no ha sido capaz de garantizar la continuidad del servicio, pese a que es muy utilizado por los mayores del barrio, sobre todo ahora, a partir de septiembre», ha explicado Ana Abellán.

A esta situación «se suma la retirada, hace meses, de los aparatos de ejercicio para el envejecimiento activo», ubicados en el entorno del Centro de Mayores del Polígono, que siguen sin reponerse a pesar de la constante demanda vecinal.

«Son cuestiones básicas, del día a día. Pero el alcalde demuestra, una vez más, que no tiene ningún interés en atender a los mayores ni en resolver los problemas reales de los barrios», ha denunciado.

Desde el Grupo Municipal Socialista se exige una actuación inmediata: «Si no hay cafetería, no hay vida. El Ayuntamiento debe facilitar los servicios necesarios para que nuestros mayores tengan una vida activa, social y digna. No pueden seguir siendo ignorados», ha concluido Ana Abellán.