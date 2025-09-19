Acuchillado en la cara en Toledo

Un hombre de 52 años ha sido trasladado este viernes en una UVI al Hospital General Universitario de Toledo tras personarse en el centro de salud de la localidad de Illescas con una herida por arma blanca en la cara.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han señalado que el aviso se ha producido a las 14:59 horas desde el centro de salud donde se ha personado el herido.

Por este motivo, se ha enviado una UVI hasta el municipio toledano para que la persona herida sea trasladada al centro hospitalario de la capital.