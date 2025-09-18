Acusa al alcalde de Toledo de haber dilapidado «el 80% del presupuesto» del Patronato Deportivo en 9 meses

El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo, Pablo García, ha acusado este jueves al Gobierno municipal, encabezado por el alcalde Carlos Velázquez, de haber dilapidado «el 80 por ciento del presupuesto del Patronato Deportivo Municipal en nueve meses».

En este sentido, el edil socialista ha valorado que el título de Ciudad del Deporte ha convertido a Toledo en la «ciudad del derroche», según ha trasladado el PSOE por nota de prensa.

«Jamás en la historia del Patronato Deportivo Municipal se había llegado a esta situación de haber gastado el 80% del presupuesto en sólo seis meses, y deja en evidencia la pésima gestión del alcalde y su concejal de Deportes, que además incumplen la ley en cuanto al pago a proveedores», ha señalado el viceportavoz socialista.

García ha subrayado que el Grupo Municipal Socialista valoró en noviembre de 2024, cuando se aprobaron los 4,4 millones de euros del presupuesto del Patronato Municipal de Deportes para el año 2025, que era un presupuesto irreal, improvisado y con afán recaudatorio.

«La propia tesorera del Ayuntamiento de Toledo advertía que se incumpliría con el puntual cumplimiento de pago a los proveedores y al personal en diciembre de 2025. Y ese incumplimiento de pago se ha producido seis meses antes de lo anunciado por la tesorera», ha comentado el viceportavoz socialista.

Asimismo, ha acusado al alcalde de establecer a través de la concejalía de Deportes una nueva subida de tasas deportivas y nuevos recortes a los clubes de la ciudad.