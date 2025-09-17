Un herido grave tras un tremendo accidente en Toledo

El choque entre un turismo y un camión en la CM-4041 ha cortado al tráfico dicha carretera a su paso por el término municipal de Portillo de Toledo, y deja al conductor del coche, un hombre de 53 años, herido grave.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha han informado que el siniestro ha tenido lugar a las 5.02 de este miércoles.

El herido, que ha tenido que ser rescatado del interior del vehículo por los Bomberos de Santa Olalla, ha sido trasladado en una UVI al Hospital Universitario de Toledo.

En el operativo también han participado Guardia Civil, médico de urgencias, una ambulancia y efectivos de mantenimiento de carreteras que trabajan para retirar los restos del turismo y el camión que siguen en la vía.