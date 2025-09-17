Entrega 2.000 firmas pidiendo más guardias civiles en esta comarca de Toledo

El PP ha entregado este miércoles en la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha nuevas firmas recogidas en más municipios de la comarca de Torrijos para reclamar medidas que refuercen la seguridad en la zona. Concretamente, los ‘populares’ han recabado unas 2.000 firmas de los pueblos de Hormigos y El Carpio de Tajo.

En declaraciones a los medios, el diputado provincial y alcalde de Quismondo, José Eugenio del Castillo, acompañado de los alcaldes de El Carpio de Tajo y de Hormigos, Diego Martín y Emilio Pérez, respectivamente, ha pedido más seguridad en los pueblos de la comarca de Torrijos, que incluye 42 municipios.

«Una vez más se están incrementando los delitos, los actos de violencia y los actos vandálicos en esta comarca, a pesar del excelente trabajo de la Guardia Civil, que carece de medios, de personal y de equipos», ha denunciado Del Castillo.

De este modo, han vuelto a pedir al Gobierno de España, en concreto a la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, que «trabajen» para contar con más guardias civiles, para que el cuartel de Torrijos se convierta en cuartel principal de la zona y para que los vecinos de esta comarca de Toledo estén «más seguros».

Desde el PP no están dispuestos a que los vecinos de la comarca de Torrijos «vivan en la inseguridad, vivan nerviosos todos los días y no puedan estar seguros ni en su casa», ha enfatizado el diputado provincial y alcalde de Quismondo, que asegura que se están produciendo atracos a mano armada en viviendas y a personas mayores.

A Hormigos y a El Carpio de Tajo les pertenecen el puesto de la Guardia Civil de Torrijos, una zona donde –denuncia– hay un 30 por ciento de plazas sin cubrir. Aunque ha asegurado que últimamente ha habido un aumento de agentes debido a que han realizado sus prácticas en la comarca, hoy en día, «ya se han ido» y «tenemos otra vez los cuarteles sin guardia civil».

También ha dicho que no se convocan plazas para el Instituto armado y mientras tanto la gente se va jubilando. Unas afirmaciones que le han llevado a señalar que desde que está el Gobierno de Pedro Sánchez a la Guardia Civil se la está «abandonando» y no se la está dotando de los medios que necesita.

La comarca de Torrijos, que incluye 42 pueblos, hay algunos municipios que dependen de la comandancia de Torrijos y otros que dependen de la comandancia de Valmojado.

De su lado, el alcalde El Carpio de Tajo, Diego Martín, ha incidido en que «la inseguridad» en los pueblos de la zona es «creciente y permanente en el tiempo». «Vemos como las dotaciones de nuestros municipios van mermando, mientras los habitantes de nuestros municipios van creciendo».